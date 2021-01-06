Бадюков о четвёртом месте сборной России на МЧМ: не только тренеры и игроки виноваты

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказал мнение о выступлении молодёжной сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Ребята сделали выводы после поражения в полуфинале, но показать работу над ошибками хватило сил только на половину игры. Начали матч хорошо, на момент заброшенной шайбы счёт по броскам был 6:0, после этого стали играть более аккуратно, а финны использовали своё проверенное оружие — позиционные атаки с набросами на ворота и двумя игроками на пятачке. Тревожный звонок был уже в конце первого периода, когда мы раз за разом проигрывали вбрасывание в своей зоне и позволяли бросать финским защитникам. Второй период получился равным, а в третьем шла классическая игра до первой заброшенной шайбы. У финнов есть характер, они его неоднократно показывали на этом турнире, плюс чёткая система игры, которая работает и на молодёжном, и на взрослом уровнях», — приводит слова Бадюкова Sport24.

Он отметил, что вопросы о дальнейшей работе главного тренера должны приниматься в спокойном режиме, а не на эмоциях.

«Давайте для начала дождёмся возвращения команды, а дальше есть федерация, которая будет что-тот решать. Понятно, что все очень расстроены, но в компетенции тренерского штаба сомневаться не приходится. Это же не только тренеры и игроки виноваты: есть большая система, в которой что-то пошло не так. Нужно конкретно разобраться — что и когда», — добавил Бадюков.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу.

Ранее Роман Ротенберг высказал мнение, что полученный опыт поможет хоккеистом молодёжной сборной на следующем МЧМ