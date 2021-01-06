Ротенберг считает, что полученный опыт поможет хоккеистом молодёжной сборной на следующем МЧМ

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказал мнение о выступлении молодёжной сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Думаю, что сейчас нужно поддержать всех игроков за проделанную работу и поблагодарить за этот турнир. Сходу делать в такое сложное время какой-то разбор полётов ФХР не будет, дождёмся возвращения команды, поговорим с тренерами. Мы обсудим все детали с игроками и тренерским штабом, получим полноценную обратную связь», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что положительным моментом для молодёжной сборной является тот факт, что в нынешней команде есть много игроков, который смогут выступить на следующем МЧМ.

«Учитывая этот опыт, на следующем молодёжном чемпионате мира они же будут понимать, что требуется для завоевания золота», — добавил функционер.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу.

Ранее стали известны соперники сборной России по групповому этапу МЧМ-2022

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