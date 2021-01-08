Дабл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Сан-Антонио»

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) действующий чемпион лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Сан-Антонио Спёрз».
Дабл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Сан-Антонио»
  • Reuters

Матч, проходивший на арене «Стэйплз-центр» в Лос-Анджелесе, завершился победой гостей со счётом 118:109.

В составе «Сан-Антонио» 28 очков набрал Ламаркус Олдридж, у хозяев 27 очков и 12 передач на счету Леброна Джеймса.

В параллельной встрече «Даллас Маверикс» в овертайме обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 124:117. По 38 очков набрали лидеры команд Лука Дончич и Никола Йокич.

Ранее сообщалось, что баскетболист НБА узнал о заболевании коронавирусом во время матча.

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