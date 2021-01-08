Источник: баскетболист НБА узнал о заболевании коронавирусом во время матча
- Reuters
Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в Twitter. По информации источника, игрок узнал о положительном тесте в концовке первой четверти встречи.
Сам Карри не принимал участия в матче, однако большую часть первой четверти провёл на скамейке запасных. После этого он сразу же покинул арену и самоизолировался.
Согласно коронавирусному протоколу НБА, все контактировавшие с баскетболистом должны будут также уйти на самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» готов обменять Карри.