Источник: баскетболист НБА узнал о заболевании коронавирусом во время матча

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Защитник «Филадельфии Севенти-Сиксерз» Сэт Карри сдал положительный тест на коронавирус, о чём узнал во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс» (109:122).
Источник: баскетболист НБА узнал о заболевании коронавирусом во время матча
  • Reuters

Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в Twitter. По информации источника, игрок узнал о положительном тесте в концовке первой четверти встречи.

Сам Карри не принимал участия в матче, однако большую часть первой четверти провёл на скамейке запасных. После этого он сразу же покинул арену и самоизолировался. 

Согласно коронавирусному протоколу НБА, все контактировавшие с баскетболистом должны будут также уйти на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» готов обменять Карри.

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