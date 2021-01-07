СМИ: «Голден Стэйт» готов обменять Карри

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» готов рассмотреть предложения об обмене разыгрывающего защитника Стефена Карри.
СМИ: «Голден Стэйт» готов обменять Карри
  • Reuters

Как сообщает Sports Illustrated, «Голден Стэйт» планирует провести масштабное обновление и не будет возражать против обмена Карри, контракт которого истекает в 2022 году.

32-летний Карри был выбран «Уорриорз» на драфте НБА 2009 года под общим 7-м номером. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА, дважды признавался самым ценным игроком лиги, пять раз участвовал в Матче звёзд НБА.

Ранее сообщалось, что Карри реализовал свой 2500-й трёхочковый бросок за карьеру.

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