СМИ: «Голден Стэйт» готов обменять Карри

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» готов рассмотреть предложения об обмене разыгрывающего защитника Стефена Карри.

Как сообщает Sports Illustrated, «Голден Стэйт» планирует провести масштабное обновление и не будет возражать против обмена Карри, контракт которого истекает в 2022 году.

32-летний Карри был выбран «Уорриорз» на драфте НБА 2009 года под общим 7-м номером. Вместе с командой он трижды стал чемпионом НБА, дважды признавался самым ценным игроком лиги, пять раз участвовал в Матче звёзд НБА.

Ранее сообщалось, что Карри реализовал свой 2500-й трёхочковый бросок за карьеру.