Карри вышел на третье место в истории НБА по количеству трёхочковых

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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трёхочковых бросков.
Карри вышел на третье место в истории НБА по количеству трёхочковых
  • Reuters

В конце первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» Карри реализовал свой 2500-й трёхочковый бросок за карьеру.

Таким образом, 32-летний защитник вышел на третье место в истории лиги по этому показателю.

Рекордсменом по количеству трёхочковых является Рэй Аллен — 2973. На втором месте располагается Реджи Миллер — 2560.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» потерпел самое крупное поражение за историю выступлений в НБА.

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