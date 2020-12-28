Карри вышел на третье место в истории НБА по количеству трёхочковых
- Reuters
В конце первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» Карри реализовал свой 2500-й трёхочковый бросок за карьеру.
Таким образом, 32-летний защитник вышел на третье место в истории лиги по этому показателю.
💦 Steph splash No. 2,500 💦 pic.twitter.com/W1XM6lPtsf— NBA (@NBA) December 28, 2020
Рекордсменом по количеству трёхочковых является Рэй Аллен — 2973. На втором месте располагается Реджи Миллер — 2560.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» потерпел самое крупное поражение за историю выступлений в НБА.