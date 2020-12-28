Карри вышел на третье место в истории НБА по количеству трёхочковых

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трёхочковых бросков.

В конце первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» Карри реализовал свой 2500-й трёхочковый бросок за карьеру.

Таким образом, 32-летний защитник вышел на третье место в истории лиги по этому показателю.

Рекордсменом по количеству трёхочковых является Рэй Аллен — 2973. На втором месте располагается Реджи Миллер — 2560.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» потерпел самое крупное поражение за историю выступлений в НБА.