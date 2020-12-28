«Клипперс» потерпел самое крупное поражение за историю выступлений в НБА

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«Лос-Анджелес Клипперс» потерпел разгромное поражение от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» потерпел самое крупное поражение за историю выступлений в НБА
  • Reuters
  • © Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 124:73 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 24 очка. Ещё 21 очко в активе Джоша Ричардсона.

В составе «Клипперс» 15 очков набрал Пол Джорж. Звёздный форвард команды Кавай Леонард пропустил матч из-за травмы.

Это поражение с разницей в 51 очко стало самым крупным в истории выступлений «Клипперс» в НБА. Предыдущий антирекорд (-50 очков) был установлен в сезоне-1988/89 в матче с «Сиэтл Суперсоникс» (104:154).

В свою очередь, «Даллас» выиграл первую половину матча с «Клипперс» с рекордной разницей в истории НБА — в 50 очков (77:27). Предыдущий рекорд был установлен в cезоне-1991/92, когда «Голден Стэйт Уорриорз» после двух четвертей обыгрывал «Сакраменто Кингз» с разницей в 47 очков.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от проигрыша «Портленду» в матче НБА.

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