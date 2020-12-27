Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от проигрыша «Портленду» в матче НБА

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«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от проигрыша «Портленду» в матче НБА
  • AFP
  • © Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча, прошедшая в Портленде, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 128:126 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Трэйл Блэйзерс» стал Си Джей Макколлум, набравший 44 очка. Ещё 32 очка в активе Дэмьена Лилларда.

В составе «Хьюстона» дабл-дабл из 44 очков и 17 ассистов в активе Джеймса Хардена. Дабл-дабл из 31 очка 13 подборов на счету Кристиана Вуда.

В других матчах игрового дня «Детройт Пистонс» в овертайме проиграл «Кливленд Кавальерс» (119:128), «Шарлотт Хорнетс» уступил  «Оклахома-Сити Тандер» (107:109), «Вашингтон Уизардс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» (120:130) «Нью-Йорк Никс» проиграл «Филадельфия Сиксерс» (89:109), «Чикаго Буллз» уступил «Индиана Пэйсерс» (106:125), «Сан-Антонио Спёрс» взял верх над «Торонто Рэпторс» (119:114), «Юта Джаз» потерпел поражение от «Миннесота Тимбервулвз» (111:116), а «Сакраменто Кингз» обыграл «Финикс Санз» (106:103).

Ранее сообщалось, что 37 очков Ирвинга принесли «Бруклину» победу над «Бостоном».

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