Адвокат назвал несправедливо жестоким решение привлечь Бензема к суду по делу о шантаже Вальбуэна

Сильвен Кормье, адвокат форварда «Реала» Карима Бензема, прокомментировал вызов своего подзащитного в суд Версаля.

Следствие считает футболиста соучастником шантажа своего экс-партнёра по национальной сборной Франции Матьё Вальбуэна. Инцидент произошёл ещё в 2015 году, напоминает Марса. Злоумышленники грозили Вальбуэна публикацией интимного видео с его участием. После установления роли Бензема в этом деле игрока «Реала» привлекали к даче показаний в полиции. Из-за скандала Бензема отстранили от матчей сборной.

Кормье назвал решение привлечь Бензема к суду «абсурдным и несправедливо жестоким». Адвокат убеждён, что его клиенту не в чем себя упрекнуть.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересовался защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.