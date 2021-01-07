Адвокат назвал несправедливо жестоким решение привлечь Бензема к суду по делу о шантаже Вальбуэна

Короткая ссылка
Сильвен Кормье, адвокат форварда «Реала» Карима Бензема, прокомментировал вызов своего подзащитного в суд Версаля.
Адвокат назвал несправедливо жестоким решение привлечь Бензема к суду по делу о шантаже Вальбуэна
  • Reuters

Следствие считает футболиста соучастником шантажа своего экс-партнёра по национальной сборной Франции Матьё Вальбуэна. Инцидент произошёл ещё в 2015 году, напоминает Марса. Злоумышленники грозили Вальбуэна публикацией интимного видео с его участием. После установления роли Бензема в этом деле игрока «Реала» привлекали к даче показаний в полиции. Из-за скандала Бензема отстранили от матчей сборной.

Кормье назвал решение привлечь Бензема к суду «абсурдным и несправедливо жестоким». Адвокат убеждён, что его клиенту не в чем себя упрекнуть.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересовался защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить