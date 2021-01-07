Почётный глава ОКР Жуков назвал завышенными ожидания от молодёжной сборной на МЧМ
- РИА Новости
Подопечные Игоря Ларионова уступили в матче за бронзу команде Финляндии.
«Ребята расстроили нас, но мне кажется, что и наши ожидания были завышенными после того, как мы их видели на взрослом уровне, где они играли порой лучше старших. Может, пик формы прошёл, так как они выглядели немного уставшими», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».
Чиновник также назвал российских хоккеистов талантливыми. На его взгляд, некоторые из них могли бы сыграть и на взрослом чемпионате мира.
Ранее стало известно, что в «Ванкувере» возлагают большие надежды на Василия Подколзина.