Ласицкене заявила, что пандемия коронавируса отразилась на её подготовке к новому сезону

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Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что пандемия коронавируса отразилась на её подготовке к новому сезону.
Ласицкене заявила, что пандемия коронавируса отразилась на её подготовке к новому сезону
  • РИА Новости

«Технически прошлый летний сезон был сложный, и это отразилось на подготовке к этой зиме. 2020 год показал, как мы зависим от своего плана, как важно вовремя выполнять все то, что запланировал тренер. А в итоге система сбилась, и это повлияло на результаты», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что несмотря на сложившиеся обстоятельства нельзя отчаиваться и нужно положить все силы, чтобы продолжать работать.

«Благо, манежи работают, чтобы мы могли тренироваться, несмотря ни на что. Что касается возможности моего участия в Олимпиаде в Токио, то это событие пока так далеко. Сейчас все мои мысли о зимнем сезоне, о подготовке. Из зимнего мы перетечём плавно в летний и там уже будем смотреть», — подытожила Ласицкене.

В своём первом старте зимнего сезона, которым стали «Рождественские старты» в Екатеринбурге, Ласицкене показала результат 1,92 м.

Ранее сообщалось, что американский журнал объявил Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2020 года.

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