Американский журнал объявил Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2020 года

Американский легкоатлетический журнал Track & Field признал россиянку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту 2020 года.

На сайте издания подчёркивается, что, несмотря на сокращение соревновательной программы, Ласицкене выиграла все пять стартов, в которых принимала участие. В её активе и два самых высоких прыжка 2020 года — на 2,04 и 2,05 м.

Вторыми и третьими высотницами стали украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

В прыжках с шестом журнал отвёл вторую позицию россиянке Анжелике Сидоровой. Победила в номинации американка Сэнди Моррис, третье место досталось её соотечественнице Кэти Нагеотте.

Ранее сообщалось, что прыгунья в длину Дарья Клишина заявила об отсутствии конфликтов с темнокожими легкоатлетами.