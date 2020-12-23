Клишина заявила об отсутствии конфликтов с темнокожими легкоатлетами

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, постоянно проживающая в США, рассказала о протестах темнокожего населения.
Клишина заявила об отсутствии конфликтов с темнокожими легкоатлетами
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Она призналась, что в её группе происходящие события не обсуждались, хотя с ней тренируется много темнокожих легкоатлетов.

«У нас никогда не возникало конфликтов на этой почве. Конечно, ситуация была не из приятных. В городе ввели комендантский час, нельзя было вечером выходить из дома. Громили торговые центры, стреляли, подожгли ресторан, кстати, один из тех, в которые я любила ходить. Конечно, это страшно. Я старалась следовать правилам, оставаться дома, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», — приводит слова Клишиной «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова начали подготовку к олимпийскому сезону.

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