Клишина заявила об отсутствии конфликтов с темнокожими легкоатлетами

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, постоянно проживающая в США, рассказала о протестах темнокожего населения.

Она призналась, что в её группе происходящие события не обсуждались, хотя с ней тренируется много темнокожих легкоатлетов.

«У нас никогда не возникало конфликтов на этой почве. Конечно, ситуация была не из приятных. В городе ввели комендантский час, нельзя было вечером выходить из дома. Громили торговые центры, стреляли, подожгли ресторан, кстати, один из тех, в которые я любила ходить. Конечно, это страшно. Я старалась следовать правилам, оставаться дома, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», — приводит слова Клишиной «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова начали подготовку к олимпийскому сезону.