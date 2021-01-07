Кастерова: Малкин искренне ценит болельщиков, но за последние годы научился говорить в каких-то ситуациях «нет»

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Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала как её муж относится к общению с болельщиками.
Кастерова: Малкин искренне ценит болельщиков, но за последние годы научился говорить в каких-то ситуациях «нет»
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«Жёстких ситуаций не случалось ни разу. Более того, когда Евгений вынужден кому-то отказывать, я вижу, что он до сих пор испытывает при этом некий дискомфорт, потому что искренне ценит болельщиков. Но бывают разные ситуации. Например, когда матч заканчивается, для игроков есть свой выезд через задний ход стадиона. Многие фанаты, которые давно болеют за команду, стоят именно там. Но как раз там Евгений останавливается крайне редко. Исключение может сделать только в тех случаях, если стоят дети. Иначе говоря, он за последние годы научился говорить в каких-то ситуациях «нет». Допустим, когда находится где-то с ребёнком», — рассказала Кастерова RT.

Ранее она рассказала о взаимоотношениях мужа с Кросби и Овечкиным

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