Жена Малкина: олимпийской медали в коллекции Евгения, при всех его регалиях, очень не хватает

Короткая ссылка
Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала, как её муж относится к тому, что он так и не сумел завоевать олимпийских наград со сборной России.
Жена Малкина: олимпийской медали в коллекции Евгения, при всех его регалиях, очень не хватает
  • © Instagram

«Последнее олимпийское поражение — в Сочи — произошло как раз в тот момент, когда мы с Евгением сблизились. Иначе говоря, я наблюдала за развитием всей той ситуации лично. Зная своего мужа, ни капли не сомневаюсь, что на тех Играх он сделал всё, что от него зависело, и всё, на что был способен. Но, к сожалению, хоккей — это командная игра. Был определённый тренерский штаб, была команда с определёнными игроками, с расстановкой этих игроков. Что было сделано правильно, а что нет, я не знаю, сейчас по этому поводу можно говорить всё что угодно. Но в моральном плане это была очень тяжёлая ситуация для Жени, за которой последовала сильная депрессия. Потому что олимпийское золото, олимпийская медаль — это один из самых желанных трофеев в жизни любого профессионального спортсмена. Этой медали в коллекции Евгения, при всех его регалиях, очень не хватает», — рассказала Кастерова RT.

Ранее Артемий Панарин рассказал о своих целях на предстоящий сезон НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить