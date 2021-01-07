Жена Малкина: олимпийской медали в коллекции Евгения, при всех его регалиях, очень не хватает

Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала, как её муж относится к тому, что он так и не сумел завоевать олимпийских наград со сборной России.

«Последнее олимпийское поражение — в Сочи — произошло как раз в тот момент, когда мы с Евгением сблизились. Иначе говоря, я наблюдала за развитием всей той ситуации лично. Зная своего мужа, ни капли не сомневаюсь, что на тех Играх он сделал всё, что от него зависело, и всё, на что был способен. Но, к сожалению, хоккей — это командная игра. Был определённый тренерский штаб, была команда с определёнными игроками, с расстановкой этих игроков. Что было сделано правильно, а что нет, я не знаю, сейчас по этому поводу можно говорить всё что угодно. Но в моральном плане это была очень тяжёлая ситуация для Жени, за которой последовала сильная депрессия. Потому что олимпийское золото, олимпийская медаль — это один из самых желанных трофеев в жизни любого профессионального спортсмена. Этой медали в коллекции Евгения, при всех его регалиях, очень не хватает», — рассказала Кастерова RT.

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