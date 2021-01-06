Панарин рассказал о своих целях на предстоящий сезон НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сейчас чувствую себя намного лучше. Уже нет той нервозности, которую ощущал в первый год. Лучше чувствую команду, лучше понимаю свою роль в ней. Во всех этих смыслах мне сейчас намного легче. Что нужно, чтобы остаться довольным в этом сезоне? Наверное, это уже зависит в большей степени не от очков, которые я наберу, а от командной игры. Если мы в этом сезоне удачно сыграем командой, то личные показатели уже чуть отойдут на второй план», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что в предстоящем сезоне ему стоит сосредоточиться на лидерских позициях в команде.

«Нужно делать много вещей вокруг хоккея, помогать молодым, что-то показывать на личном примере. Уже не всегда можно будет думать об очках. Это, наверное, такая игра с самим собой: как и прежде, будет хотеться побеждать в каждом матче, набирать какие-то очки, просто сейчас я не ставлю перед собой конкретных планов. Сезон может получиться любой, у всех бывают спады и подъёмы. Но если что-то пойдёт не так, хочется как можно быстрее сломать эту палку неудачи и наладить свою игру снова», — добавил форвард.

По итогам прошедшего сезона Панарин сыграл в 72 матчах за «Рейнджерс» и набрал 97 (33 + 64) очков.

Первый матч нового сезона «Рейнджерс» проведут 14 января с «Нью-Йорк Айлендерс».

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