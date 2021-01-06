Андрей Свечников рассказал, что мечтает сыграть против брата и провести силовой приём

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о своём желании сыграть против своего брата Евгения, выступающего за «Детройт Ред Уингз».
Андрей Свечников рассказал, что мечтает сыграть против брата и провести силовой приём
  • Reuters

«Знаете, каждый день, когда я ложусь спать, мечтаю об этом. Это всегда было нашей маленькой мечтой. Было бы очень круто. Возможно, когда я впервые встречусь с ним на льду, то даже попытаюсь провести против него силовой приём», — приводит слова Андрея Свечникова пресс-служба НХЛ.

В предстоящем сезоне «Каролина» и «Детройт» проведут восемь матчей в рамках регулярного чемпионата.

20-летний Андрей Свечников играет в НХЛ с 2018 года. В его активе 98 (44 + 54) очков в 150 матчах. Евгений Свечников выступает за НХЛ с 2016 года. На его счету всего 20 матчей за «Детройт», в которых он набрал четыре (2 + 2) очка.

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