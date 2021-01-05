В «Ванкувере» заявили о намерении подписать Подколзина по окончании текущего сезона

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг рассказал в интервью о планах клуба на российского форварда Василия Подколзина.
В «Ванкувере» заявили о намерении подписать Подколзина по окончании текущего сезона
  • Reuters

В интервью TSN генменеджер «Кэнакс» выразил мнение, что молодёжный чемпионат мира поможет 19-летнему россиянину подготовиться к выступлению в НХЛ. «Ванкувер» надеется подписать с ним контракт в нынешнем году, когда истечёт соглашение Василия со СКА.

«Ванкувер» выбрал Подколзина на драфте-2019 под общим десятым номером. В нынешнем сезоне он провёл в КХЛ 24 игры, в которых набрал шесть (2+4) очков.

На МЧМ-2021 Подколзин в шести встречах записал на свой счёт четыре (2+2) очка.

Ранее сообщалось, как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021.

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