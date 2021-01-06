Президент UFC назвал следующего соперника Гэтжи

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Президент UFC Дана Уайт назвал имя следующего соперника бывшего временного чемпиона в лёгком весе Джастина Гэтжи.
Президент UFC назвал следующего соперника Гэтжи
  • © USA TODAY Sports
  • Reuters

«Если всё пойдёт как надо, это, вероятно, будет Чарльз Оливейра», — приводит слова Уайта MMAFighting.

Последний поединок Гэтжи провёл в октябре 2020 года, досрочно проиграв чемпиону в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.

Оливейра в своём последнем поединке, прошедшем в декабре 2020 года, единогласным решением судей взял верх над Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова оценил шансы на проведение реванша с Макгрегором.

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