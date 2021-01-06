Финский хоккеист Хейнола: здорово, что мой период выступлений за молодёжку окончился бронзой

Защитник молодёжной сборной Финляндии Вилле Хейнола прокомментировал своё выступление на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Играл, не обращая внимания на травму. Такие вещи надо оставлять за пределами льда. Думаю, я неплохо проявил себя на молодёжном уровне. В плане набора очков всё получилось не слишком классно, но уровень игры показывал хороший. Мы каждый год боремся за медали. Здорово, что мой период выступлений за молодёжку окончился бронзой. Хотя есть некоторая пустота внутри. Жаль, что нам не удалось добиться высшей награды», — цитирует Хейнолу Yle.

В активе форварда четыре (0 + 4) очка за семь матчей на турнире.

20-летний Хейнола в 2019 году в составе сборной Финляндии стал победителем МЧМ, в 2020 году занял с командой четвёртое место, а в 2021-м завоевал бронзу.

Ранее сообщалось, что сборная России стала единственной командой, сумевшей обыграть чемпионов МЧМ-2021.