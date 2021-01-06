Хоккеист Пономарёв о выступлении на МЧМ: все играли на пределе возможностей

Форвард молодёжной сборной России по хоккею Василий Пономарёв прокомментировал поражение команды от сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Можно пропускать, но, если будешь больше забивать, результат будет. Это большой вопрос. Не только ко мне, во всей команде. Я беру ответственность на себя. Все играли на пределе возможностей. Когда выходишь в форме сборной, тебе без разницы фамилия на себе. Ты понимаешь, что МЧМ — это как мандарин или оливье на Новый год. Когда ты приходишь в магазин, ты пытаешься выбрать тот, что без косточки, не кислый. Приходишь домой — а остальные кислые. Так и мы вроде бы готовились, но не получилось», — приводит слова Пономарёва Sport24.

Он отметил, что сильно расстроен итоговым результатом команды.

«Главное сейчас — сделать выводы и двигаться дальше. Юрий Никулин как-то правильно сказал: «Забудь то, что в прошлом ранило тебя, но никогда не забывай, чему оно тебя научило», — добавил форвард.

18-летний Пономарёв сыграл в семи матчах на МЧМ, и набрал три (0 + 3) очка.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее Ярослав Аскаров рассказал о жизни в «пузыре» во время МЧМ в Эдмонтоне.