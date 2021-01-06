Аскаров о жизни в «пузыре» на МЧМ: все были к этому готовы, но это непривычно

Голкипер молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров рассказал о жизни в «пузыре» во время чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Была подготовка в Новогорске, условия были точно такие же, максимально приближенные. Необычный опыт, такого никогда не было. Что-то новенькое. Все были к этому готовы, но это непривычно, и всё равно все устали от этого пузыря. Все хотят домой. Условия здесь хорошие, всё на солидном уровне, но в «пузыре» нелегко», — приводит слова Аскарова «Чемпионат».

МЧМ-2021 прошёл в канадском Эдмонтоне с 25 декабря 2020 по 6 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021.