Сборная России обыгрывает команду Финляндии после первого периода на МЧМ-2021

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Сборная России ведётё в счёте у национальной команды Финляндии после первого периода в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Сборная России обыгрывает команду Финляндии после первого периода на МЧМ-2021

    После первого периода сборная России обыгрывает команду Финляндии со счётом 1:0.

    Голом отметился Илья Сафонов (седьмая минута).

    По числу бросков впереди сборная России — 11:9.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что голкипер Ярослав Аскаров совершил эффектный сейв в первом периоде матча между сборными России и Финляндии на МЧМ-2021.

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