Сборная России обыгрывает команду Финляндии после первого периода на МЧМ-2021
После первого периода сборная России обыгрывает команду Финляндии со счётом 1:0.
Голом отметился Илья Сафонов (седьмая минута).
По числу бросков впереди сборная России — 11:9.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.
Ранее сообщалось, что голкипер Ярослав Аскаров совершил эффектный сейв в первом периоде матча между сборными России и Финляндии на МЧМ-2021.