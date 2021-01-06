Сборная России обыгрывает команду Финляндии после первого периода на МЧМ-2021

Сборная России ведётё в счёте у национальной команды Финляндии после первого периода в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

После первого периода сборная России обыгрывает команду Финляндии со счётом 1:0.

Голом отметился Илья Сафонов (седьмая минута).

По числу бросков впереди сборная России — 11:9.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что голкипер Ярослав Аскаров совершил эффектный сейв в первом периоде матча между сборными России и Финляндии на МЧМ-2021.