Пилот McLaren Норрис заболел коронавирусом

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Британский пилот команды «Формулы-1» McLaren Ландо Норрис сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.
Пилот McLaren Норрис заболел коронавирусом
  • © FIA/Handout via REUTERS

«Привет всем! Надеюсь, вы все в порядке. Вчера я потерял восприятие вкуса и запаха. Я сразу ушёл на самоизоляцию и прошёл тест. Он оказался положительным. Я рассказал об этом всем, с кем контактировал, и буду на самоизоляции на протяжении 14 дней. Чувствую себя хорошо, иных симптомов нет. Но я просто хочу, чтобы все вы были в курсе. Берегите себя», — написал Норрис в своём Instagram.

21-летний британец стал четвёртым пилотом «Формулы-1», который заболел коронавирусом. В прошлом сезоне заболевание перенесли пилот Mercedes Льюис Хэмилтон и гонщики Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Ранее сообщалось, что Гран-при Австралии может быть перенесён на осень.

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