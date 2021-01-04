СМИ: Гран-при Австралии может быть перенесён на осень

Короткая ссылка
Организаторы этапа «Формулы-1» Гран-при Австралии рассматривают вариант переноса гонки из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.
СМИ: Гран-при Австралии может быть перенесён на осень
  • Reuters

Как сообщает Motorsport, в связи с очень строгими ограничениями, которые действуют в стране для въезжающих в неё, а также общей ситуацией, которая пока не даёт оснований говорить о снижении угрозы COVID-19, организаторы рассматривают возможность переноса этапа на осень.

Гран-при Австралии должен стать первым этапом сезона-2021 и запланирован на 19—21 марта.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» сократят продолжительность пятничных тренировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить