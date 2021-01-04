СМИ: Гран-при Австралии может быть перенесён на осень

Организаторы этапа «Формулы-1» Гран-при Австралии рассматривают вариант переноса гонки из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает Motorsport, в связи с очень строгими ограничениями, которые действуют в стране для въезжающих в неё, а также общей ситуацией, которая пока не даёт оснований говорить о снижении угрозы COVID-19, организаторы рассматривают возможность переноса этапа на осень.

Гран-при Австралии должен стать первым этапом сезона-2021 и запланирован на 19—21 марта.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» сократят продолжительность пятничных тренировок.