СМИ: Гран-при Австралии может быть перенесён на осень
- Reuters
Как сообщает Motorsport, в связи с очень строгими ограничениями, которые действуют в стране для въезжающих в неё, а также общей ситуацией, которая пока не даёт оснований говорить о снижении угрозы COVID-19, организаторы рассматривают возможность переноса этапа на осень.
Гран-при Австралии должен стать первым этапом сезона-2021 и запланирован на 19—21 марта.
Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» сократят продолжительность пятничных тренировок.