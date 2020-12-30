В «Формуле-1» сократят продолжительность пятничных тренировок

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила внесение изменений в регламент проведения тренировочных заездов в рамках этапов чемпионата «Формула-1».

Как сообщает GPBlog, с 2021 года продолжительность пятничных заездов сократится с 90 до 60 минут. Продолжительность субботней тренировки не изменится — 60 минут.

Отмечается, что такое решение связано с намерением организаторов чемпионата увеличить количество этапов. Сокращение продолжительности тренировок станет первым шагом на пути снижения нагрузки на участников.

Ранее сообщалось, что Red Bull объявил о подписании контракта с Пересом.