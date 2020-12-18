Red Bull объявил о подписании контракта с Пересом
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Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с 30-летним пилотом рассчитано на сезон-2021.
Отмечается, что тайский гонщик Александер Албон, выступавший за Red Bull в прошлом сезоне, станет резервным пилотом команды.
Перес выступает в «Формуле-1» с 2011 года. В его активе уже 192 этапа Гран-при, в которых он десять раз поднимался на подиум и одержал одну победу.
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