Alpha Tauri объявила, что Цунода заменит Квята в сезоне-2021

Команда «Формулы-1» Alpha Tauri сообщила, что подписала контракт с японским юниором Юки Цунодой, который заменит российского пилота Даниила Квята.

Reuters

Об этом сообщила пресс-служба команды. В Прошлом сезоне Цунода дебютировал в «Формуле-2». В личном зачёте он занял третье место и набрал 200 очков.

Россиянин Квят в сезоне-2020 занял 14-ю строчку в зачёте пилотов «Формулы-1», в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее Квят обратился к болельщикам по итогам сезона «Формулы-1».