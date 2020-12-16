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Alpha Tauri объявила, что Цунода заменит Квята в сезоне-2021

16 декабря 2020,

Команда «Формулы-1» Alpha Tauri сообщила, что подписала контракт с японским юниором Юки Цунодой, который заменит российского пилота Даниила Квята.

  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба команды. В Прошлом сезоне Цунода дебютировал в «Формуле-2». В личном зачёте он занял третье место и набрал 200 очков. 

Россиянин Квят в сезоне-2020 занял 14-ю строчку в зачёте пилотов «Формулы-1», в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее Квят обратился к болельщикам по итогам сезона «Формулы-1».

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