Боярский: у хоккеистов молодёжной сборной России отсутствуют волевые качества

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Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на поражение молодёжной сборной России от Канады со счетом 0:5 в полуфинале чемпионата мира — 2021.
Боярский: у хоккеистов молодёжной сборной России отсутствуют волевые качества
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«Сборная играла плохо, болельщики недовольны. Команда не сработалась, не смогла проявить характер. У наших игроков отсутствуют волевые качества. Может быть, не было мотивации. Играть только за деньги — уже не то. Потерян тот дух, который всегда был у сборной России. Сейчас появились другие люди — это уже коммерческие ребята, и дальше будет так же продолжаться. Закончен бал», — цитирует Боярского Sport24.

Ранее Губерниев заявил, что в подготовке сборной России к МЧМ была допущена системная ошибка.

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