Губерниев: в подготовке сборной России к МЧМ была допущена системная ошибка

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно поражения сборной России от Канады (0:5) в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею.

«Сборная России и тренеры не справились. Определяющее в спорте — результат. А когда в решающих матчах наша команда не может забить, о чём мы вообще говорим? Сборная оказалась неспособной. Играла так, как готова. Когда мы в нападении вообще ничего создать не можем — что вратаря Аскарова винить? Мы голы не забиваем! Нас не только канадцы возят, нас немцы возят! Мы с основной сборной еле отскочили, а теперь молодёжь их еле в четвертьфинале прошла. Мы верили, что Игорь Ларионов вернёт в сборную России советский комбинационный хоккей. Но карета превратилась в тыкву. Мы сыграли слабо. Даже если мы победим финнов, это не изменит картины. Эксперимент оказался неудачным. Нужно играть в хоккей, который даёт результат. Самое красивое — это счёт даже 1:0 на табло, когда Россия побеждает. Я думаю, в подготовке нашей команды была допущена системная ошибка», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В матче за третье место сборная России сыграет против Финляндии. Встреча состоится 6 января. Начало — в 01:30 мск.

Ранее Лещенко заявил, что счёт матча Россия — Канада на МЧМ отражает уровень отечественного хоккея.