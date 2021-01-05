Худяков заявил, что в «Тамбове» не решён вопрос с задолженностью по зарплате
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«Вопрос с зарплатами пока не решён. Идёт работа. В ближайшее время всё решится», — цитирует Худякова Sport24.
Футболисты и прочие работники клуба не получают зарплату с лета. Общая сумма задолженности превысила 160 млн рублей. Из-за этого некоторые футболисты тамбовчан не вышли на матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).
Ранее в «Тамбове» сообщили, что клуб ещё ни разу не получал финансирования в этом сезоне.