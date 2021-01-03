В «Тамбове» сообщили, что клуб ещё ни разу не получал финансирования в этом сезоне

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что футбольный клуб ещё ни разу не получал финансирования в этом сезоне, а долги по зарплате перед сотрудниками увеличились.

«Месяц прибавился, миллионов 160—170 набежало. Нам не дали обещанного, или мы потратили больше? Верный и единственный ответ: в этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон-2019/20 было выделено 588 млн рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничего не поступало. У нас есть документы, подтверждающие это», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».

Он отметил, что председатель регионального комитета физической культуры и спорта Михаил Белоусов пытался сказать, что клуб якобы потратил деньги на свои нужды, но это заявление было ложным.

«Сумма, которую я назвал, выделялась чётко на предыдущий сезон, и мы за неё полностью отчитались. Затем было гарантийное письмо, благодаря которому «Тамбов» заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены», — добавил Худяков.

По итогам 19 туров «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что губернатор Тамбовской области выделит «Тамбову» средства на продолжение выступлений в РПЛ.