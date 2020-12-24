СМИ: Губернатор выделит «Тамбову» средства на продолжение выступлений в РПЛ

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин пообещал обеспечить финансированием ФК «Тамбов».
СМИ: Губернатор выделит «Тамбову» средства на продолжение выступлений в РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как утверждает «РБ Спорт», соответствующие гарантии глава региона дал на встрече с президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергеем Прядкиным. Детали при этом будут согласованы позднее.

Также сообщается, что в случае сохранения прописки в РПЛ «Тамбов» перебазируется в Саранск. Если же команда вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), то останется в Тамбове.

Ранее сообщалось, что Прядкин пообещал помочь «Тамбову» решить проблемы.

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