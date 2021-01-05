СМИ назвали четырёх специалистов на замену Лэмпарду в «Челси»

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Лондонский «Челси» изучает кандидатуры специалистов, которые смогут заменить нынешнего главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
СМИ назвали четырёх специалистов на замену Лэмпарду в «Челси»
  • © Pool via REUTERS/Andy Rain

Об этом сообщает The Independent. По информации источника, в настоящее время в списке лондонцев находятся четверо специалистов: Брендан Роджерс («Лестер»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Массимилиано Аллегри (на данный момент без клуба) и Томас Тухель (уволен из ПСЖ).

При этом отмечается, что в «Челси» по-прежнему не намерены торопиться с увольнением Лэмпарда и дадут ему время на улучшение результатов.

«Челси», набрав 26 очков в 17 турах, занимает девятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Шевченко может сменить Лэмпарда на посту наставника «Челси».

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