СМИ назвали четырёх специалистов на замену Лэмпарду в «Челси»

Лондонский «Челси» изучает кандидатуры специалистов, которые смогут заменить нынешнего главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Об этом сообщает The Independent. По информации источника, в настоящее время в списке лондонцев находятся четверо специалистов: Брендан Роджерс («Лестер»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Массимилиано Аллегри (на данный момент без клуба) и Томас Тухель (уволен из ПСЖ).

При этом отмечается, что в «Челси» по-прежнему не намерены торопиться с увольнением Лэмпарда и дадут ему время на улучшение результатов.

«Челси», набрав 26 очков в 17 турах, занимает девятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Шевченко может сменить Лэмпарда на посту наставника «Челси».