СМИ: Шевченко может сменить Лэмпарда на посту наставника «Челси»

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту наставника лондонского «Челси».
СМИ: Шевченко может сменить Лэмпарда на посту наставника «Челси»
  • Reuters

Как утверждает Le10 Sport, владелец клуба Роман Абрамович рассматривает кандидатуру украинского специалиста. В «Челси» не слишком довольны работой Лэмпарда, под руководством которого команда выдала неудачную серию.

Лондонцы проиграли четыре из шести последних матчей, в том числе «Манчестер Сити» в минувший уикенд, и опустились на восьмое место в таблице. Об отставке Лэмпарда может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что рассматривается и вариант, при котором Лэмпард доработает до конца сезона.

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