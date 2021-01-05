Ларионов — о разгроме от Канады на МЧМ: трудно найти слова

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал крупное поражение своей команды в полуфинале чемпионата мира — 2021 от сборной Канады (0:5).

«Трудно найти слова. Первый гол — с первого броска, это немного сбило наш ритм. Затем четырёхминутное удаление позволило сопернику продолжить давление. Отдаём должное канадцам — они играли в очень хороший хоккей, были нацелены и свежее. Это хоккей, но не трагедия. Ребята сейчас очень сильно расстроены. Главное — восстановиться, подготовиться и выходить завтра на матч за бронзу. Незасчитанный гол тоже повлиял. Это был рабочий гол, он мог дать нам глоток воздуха, чтобы попробовать переломить ход матча. Ребята всё сделали хорошо, но есть правила, которые этот гол отменяют. Мы приезжаем играть за золото, но в ближайшие несколько часов ребятам надо успокоиться, привести себя в порядок, чтобы завтра они были готовы бороться за бронзу», — цитирует Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.

Матч за третье место МЧМ-2021 состоится в ночь с 5 на 6 января в 01:30 мск. Соперником сборной России станет команда Финляндии.

Ранее Канделаки призвала не посыпать голову пеплом после поражения от Канады в полуфинале МЧМ.