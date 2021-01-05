Медведев и Рублёв выступят за сборную России на Кубке ATP

Стал известен состав сборной России, который выступит на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Как сообщает пресс-служба АТР, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, а также Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской выступят в составе сборной России на Кубке АТР. Турнир пройдёт в Мельбурне с 1 по 5 февраля. В нём примут участие 12 команд.

Помимо России, на соревнованиях выступят сборные Сербии, Испании, Австрии, Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии.

Ранее теннисист Рублёв рассказал о своих целях на 2021 год.