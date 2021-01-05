Николишин: в матче с Канадой у сборной России отсутствовала вариативность в тактике

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин отметил тактические проблемы сборной России в матче с Канадой в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

По его словам, ему понятны идеи главного тренера российской команды Игоря Ларионова, но их исполнение оставляет желать лучшего. Как считает эксперт, отечественным хоккеистам стоит учиться лучше перестраиваться по ходу матча.

«Вариативность в тактике сегодня отсутствовала, но я не думаю, что это проблема Ларионова, это проблема нашего детского хоккея — всё оттуда идёт. Поколение канадцев талантливее нашего на этом МЧМ. Посмотрите, какими чёткими короткими сменами они играли, как всё выверено было — это настоящая игровая дисциплина», — цитирует Николишина Sport24.

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее Николишин заявил, что сборной России на МЧМ-2021 не хватило хладнокровия и лидеров в команде.