Николишин: в матче с Канадой у сборной России отсутствовала вариативность в тактике
По его словам, ему понятны идеи главного тренера российской команды Игоря Ларионова, но их исполнение оставляет желать лучшего. Как считает эксперт, отечественным хоккеистам стоит учиться лучше перестраиваться по ходу матча.
«Вариативность в тактике сегодня отсутствовала, но я не думаю, что это проблема Ларионова, это проблема нашего детского хоккея — всё оттуда идёт. Поколение канадцев талантливее нашего на этом МЧМ. Посмотрите, какими чёткими короткими сменами они играли, как всё выверено было — это настоящая игровая дисциплина», — цитирует Николишина Sport24.
Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.
Ранее Николишин заявил, что сборной России на МЧМ-2021 не хватило хладнокровия и лидеров в команде.