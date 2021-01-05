Николишин: сборной России на МЧМ-2021 не хватило хладнокровия и лидеров в команде

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Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал разгромное поражение сборной России от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Сегодня канадцы были лучше во всём: играли мастеровито, уверенно, энергично. Очень много потерь было у наших парней при входе в зону, канадцы хорошо выстроили оборону — они отдали нам нашу зону и плотно встречали в средней, а мы раз за разом натыкались на контратаки», — цитирует Николишина Sport24.

Он отметил, что в позиционных атаках канадцы вообще не давали россиянам продохнуть, а скорость принятия решений у родоначальников хоккея была гораздо выше. Эксперт также признался, что не понимает, почему постоянно выпадала клюшка у голкипера сборной России Ярослава Аскарова.

«Нам не хватило хладнокровия и лидеров в команде. В такие моменты нужен человек, который не словом, а делом всё докажет, который возьмёт игру на себя, перевернёт ход матча, заставит соперника отступить. Такого на этом чемпионате мира у нас не нашлось», — подчеркнул Николишин.

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее канадский эксперт заявил, что сборная России по хоккею ничего не показала в полуфинале МЧМ.

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