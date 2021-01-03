Подколзин остался недоволен игрой сборной России в матче с Германией на МЧМ-2021

Короткая ссылка
Нападающий и капитан сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу над Германией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Подколзин остался недоволен игрой сборной России в матче с Германией на МЧМ-2021
  • ©fhr.ru

«Что выделю хорошего? Что выиграли. Плохо, что так играли. Есть в чём прибавлять. В плей-офф нужно играть намного лучше. Надеюсь, что сейчас отдохнём, сделаем выводы и в полуфинал выйдем с другой игрой», — приводит слова Подколзина пресс-служба Федерации хоккея России.

По его мнению, российская команда допускает слишком много удалений, которые происходят из-за излишних эмоций и технического брака.

«Нельзя давать столько поводов судье. Будем работать, ошибок допускать нельзя. В полуфинале нужно показать свою лучшую игру», — подчеркнул Подколзин.

Россия обыграла Германию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал МЧМ-2021. В составе российской команды отличились Василий Пономарёв и Данил Башкиров, а у немцев единственным голом отметился Флориан Элиас.

В полуфинале Россия встретится с Канадой.

Ранее Артём Дзюба показал, как болел за сборную России по хоккею в матче с Германией на МЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить