Дзюба показал, как болел за сборную России по хоккею в матче с Германией на МЧМ-2021
- РИА Новости
Дзюба опубликовал в сториз своего Instagram ролик, на котором он подвёл итог встречи.
«Самое главное — прошли», — сказал Дзюба на видео.
Россия обыграла Германию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал МЧМ-2021. В составе российской команды отличились Василий Пономарёв и Данил Башкиров, а у немцев единственным голом отметился Флориан Элиас.
В полуфинале Россия встретится с Канадой.
Ранее Элиас выразил мнение, что сборной Германии немного не повезло в матче с Россией.
Из Instagram Артема Дзюбы pic.twitter.com/7wcFlYvQ2R— dolvya (@dolvya1) January 3, 2021