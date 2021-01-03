Дзюба показал, как болел за сборную России по хоккею в матче с Германией на МЧМ-2021

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Футболист петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал видео после победы сборной России по хоккею над Германией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.
Дзюба показал, как болел за сборную России по хоккею в матче с Германией на МЧМ-2021
  • РИА Новости

Дзюба опубликовал в сториз своего Instagram ролик, на котором он подвёл итог встречи.

«Самое главное — прошли», — сказал Дзюба на видео.

Россия обыграла Германию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал МЧМ-2021. В составе российской команды отличились Василий Пономарёв и Данил Башкиров, а у немцев единственным голом отметился Флориан Элиас.

В полуфинале Россия встретится с Канадой.

Ранее Элиас выразил мнение, что сборной Германии немного не повезло в матче с Россией.

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