Хоккеист молодёжной сборной Германии: нам не повезло, что мы не обыграли Россию

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Нападающий сборной Германии Флориан Элиас прокомментировал поражение от команды России в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.

«Сборная Германии была великолепна. Нам просто не повезло, что не обыграли Россию. В любом случае мы провели отличный турнир и стали первой немецкой молодёжной командой, пробившейся в стадию четвертьфинала», — цитирует Элиаса пресс-служба Союза хоккея Германии.

Россия обыграла Германию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал МЧМ-2021. В составе российской команды отличились Василий Пономарёв и Данил Башкиров, а у немцев единственным голом отметился Элиас.

Ранее стало известно время начала матча Россия — Канада на МЧМ-2021.

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