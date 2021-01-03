Ларионов о возможной встрече с Канадой в полуфинале МЧМ: мы не забыли о прошлогоднем поражении в Остраве

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение о возможной встрече с командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Россия может встретиться с Канадой в полуфинале? Это хорошая команда. Я смотрел их матчи, у них хорошая система игры, хорошие игроки, которые играют с сердцем, впрочем, как и всегда у Канады. Мы бы хотели встретиться с ней снова. Мы не забыли о прошлогоднем поражении в Остраве», — приводит слова Ларионова TSN.

Cборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Соперник наших ребят будет определён по итогам всех матчей 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Ларионов высказался о судействе на МЧМ по хоккею.





