Большунов не считает серьёзным своё преимущество в общем зачёте «Тур де Ски»

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Победитель масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски» в Швейцарии Александр Большунов прокомментировал своё выступление.
Большунов не считает серьёзным своё преимущество в общем зачёте «Тур де Ски»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Он призвал воздержаться от далекоидущих выводов относительно своего лидерства в общем зачёте, поскольку запланировано ещё много гонок.

«На высоте выступать сложно. Завтрашняя гонка будет сложной. Одна минута преимущества пока ничего не значит. Это отыгрываемое отставание», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Юлия Ступак посетовала на ошибку в масс-старте на «Тур де Ски».

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