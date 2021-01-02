Большунов не считает серьёзным своё преимущество в общем зачёте «Тур де Ски»
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- РИА Новости
Он призвал воздержаться от далекоидущих выводов относительно своего лидерства в общем зачёте, поскольку запланировано ещё много гонок.
«На высоте выступать сложно. Завтрашняя гонка будет сложной. Одна минута преимущества пока ничего не значит. Это отыгрываемое отставание», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Юлия Ступак посетовала на ошибку в масс-старте на «Тур де Ски».