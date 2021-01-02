Ступак посетовала на ошибку в масс-старте на «Тур де Ски»
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- РИА Новости
В масс-старте на 10 км классическим стилем спортсменка заняла второе место, немного уступив шведке Линн Сван.
«Большое спасибо моим лыжам, катили просто замечательно! И спасибо моему тренеру. После спринта я его немножко поругала, а сегодня люблю», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».
Она также посетовала на допущенные ошибки, при отсутствии которых можно было поспорить со Сван за победу.
«Была ошибка на последнем спуске: встала в другую лыжню, поехала одна, словила отрыв», — отметила Ступак.
Ранее сообщалось, что в сборной Норвегии ответили на обвинение Елены Вяльбе в неуважении.