Ступак посетовала на ошибку в масс-старте на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление на многодневной гонке «Тур де Ски» в Швейцарии.
Ступак посетовала на ошибку в масс-старте на «Тур де Ски»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В масс-старте на 10 км классическим стилем спортсменка заняла второе место, немного уступив шведке Линн Сван.

«Большое спасибо моим лыжам, катили просто замечательно! И спасибо моему тренеру. После спринта я его немножко поругала, а сегодня люблю», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Она также посетовала на допущенные ошибки, при отсутствии которых можно было поспорить со Сван за победу.

«Была ошибка на последнем спуске: встала в другую лыжню, поехала одна, словила отрыв», — отметила Ступак.

Ранее сообщалось, что в сборной Норвегии ответили на обвинение Елены Вяльбе в неуважении.

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