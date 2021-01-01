В сборной Норвегии ответили на обвинение Вяльбе в неуважении
- РИА Новости
«Во главе угла у нас стоит здоровье лыжников. Мы недостаточно хорошо осведомлены о последствиях коронавируса и не хотим рисковать лёгкими спортсменов, которые работают на выносливость. Мы понимаем, что в других видах спорта к этой проблеме могут относиться иначе», — цитирует Бьервига VG.
Сборная Норвегии пропускает «Тур де Ски» из-за опасений заболеть коронавирусом.
Ранее Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к FIS и соперникам.