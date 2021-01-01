В сборной Норвегии ответили на обвинение Вяльбе в неуважении

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал заявление главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала решение норвежцев пропустить «Тур де Ски» проявлением неуважения.

«Во главе угла у нас стоит здоровье лыжников. Мы недостаточно хорошо осведомлены о последствиях коронавируса и не хотим рисковать лёгкими спортсменов, которые работают на выносливость. Мы понимаем, что в других видах спорта к этой проблеме могут относиться иначе», — цитирует Бьервига VG.

Сборная Норвегии пропускает «Тур де Ски» из-за опасений заболеть коронавирусом.

Ранее Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к FIS и соперникам.