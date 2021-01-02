Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Спёрс» в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде одолел «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Сан-Антонио и завершилась со счётом 109:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. На счету его партнёра по команде Леброна Джеймса трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач. В составе «Сан-Антонио» дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов в свой актив записал Келдон Джонсон.

Ранее «Чикаго Буллз» обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче НБА.