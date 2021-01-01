Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» избежать пятого подряд поражения в НБА

«Чикаго Буллз» обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 133:130 в пользу гостей.

В составе хозяев трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, набравший 22 очка и совершивший десять подборов и 11 передач. Однако его результативность не помогла «Уизардс» одержать первую победу в сезоне. Команда потерпела пятое поражение подряд.

Ранее экс-баскетболистка сборной России стала первой женщиной, выступившей в качестве главного тренера команды НБА.