С 2021 года в российских школах будет введён урок футбола
- globallookpress.com
Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза. Данная программа разработана РФС совместно с Министерством просвещения. В число пилотных регионов вошли Нижегородская и Свердловская области и Республика Татарстан.
«Урок футбола, который заменит третий урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Мальчики и девочки научатся базовым приёмам владения мячом, комбинациям в футболе, узнают больше об этом виде спорта в своём регионе, России и мире, «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении жизни, — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность, работать в команде. Дети, которые захотят заниматься футболом во внеурочное время, смогут продолжить углублённое обучение в секциях на базе школьных спортивных клубов. Дополнительно РФС предложит школам систему регулярных многоступенчатых соревнований — Единую школьную футбольную лигу», — гласит сообщение пресс-службы РФС.
Ранее Матыцин отметил работу Дюкова на посту главы РФС.