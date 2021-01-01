С 2021 года в российских школах будет введён урок футбола

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C начала 2021 года каждая общеобразовательная школа России сможет проводить уроки футбола.
С 2021 года в российских школах будет введён урок футбола
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза. Данная программа разработана РФС совместно с Министерством просвещения. В число пилотных регионов вошли Нижегородская и Свердловская области и Республика Татарстан.

«Урок футбола, который заменит третий урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Мальчики и девочки научатся базовым приёмам владения мячом, комбинациям в футболе, узнают больше об этом виде спорта в своём регионе, России и мире, «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении жизни, — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность, работать в команде. Дети, которые захотят заниматься футболом во внеурочное время, смогут продолжить углублённое обучение в секциях на базе школьных спортивных клубов. Дополнительно РФС предложит школам систему регулярных многоступенчатых соревнований — Единую школьную футбольную лигу», — гласит сообщение пресс-службы РФС. 

Ранее Матыцин отметил работу Дюкова на посту главы РФС.

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