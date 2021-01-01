Матыцин отметил работу Дюкова на посту главы РФС

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о работе с регионами главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

«Залог успешного выступления сборных России и профессиональных клубов в стране — в развитии массовости футбола и совершенствовании системы подготовки резерва. За неполные два года, которые Александр Дюков возглавляет отечественный футбол в должности президента РФС, мы заключили соглашения о развитии этого вида спорта с 27 регионами России. Каждое из таких соглашений включает в себя мероприятия по строительству новой и реконструкции уже имеющейся инфраструктуры, организации новых турниров и фестивалей, подготовке квалифицированных тренеров и арбитров, открытию новых отделений по футболу — как мужских, так и женских. Во многих регионах, подписавших соглашения, уже созданы рабочие группы, которые уже приступили к реализации мероприятий», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее министр спорта подарил 10-летнему спортсмену горные лыжи и горнолыжные ботинки.